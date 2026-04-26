LMBP: Dupla magallanera sigue castigando lanzadores a punta de jonrones

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Los Navegantes del Magallanes se proclamaron campeones de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional gracias al aporte de muchos peloteros. Entre ese grupo de peloteros, Tucupita Marcano y Rougned Odor destacaron como dos de los más importantes para la causa filibustera.

Hoy, meses después de esa consagración, Marcano y Odor siguen formando una dupla realmente sensacional y temible dentro del beisbol venezolano. Ambos comparten equipo en Delfines de La Guaira por segundo año consecutivo, y la Liga Mayor de Beisbol Profesional también ha sido testigo de la fuerza y la importancia de la que presume este par, tal y como dejaron en claro este sábado 25 de abril ante Guerreros de Lara.

Odor y Marcano causan estragos de nuevo

Y es que, en efecto, la dupla conformada por Tucupita Marcano y Rougned Odor causó sensación este sábado 25 de abril, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En este compromiso, los Delfines de La Guaira cayeron derrotados ante los Guerreros de Lara, sin embargo, el duo magallanero hizo de las suyas.

En el cuarto episodio, Rougned Odor fue quien castigó al derecho Carlos Quevedo, con un contundente batazo por todo el jardín derecho del recinto larense, para anotarse así su segundo estacazo de la campaña, y poner en la pizarra a los suyos, que pasaron a estar 2-1 abajo en la pizarra con este batazo.

Un inning después, con un hombre en circulación y el juego igualado a dos rayitas por bando, Tucupita Marcano aplicó exactamente el mismo castigo, al conectar un batazo de cuatro esquinas por todo el jardín derecho, que sirvió para darle momentáneamente la ventaja a Delfines, y para que Marcano se anotara su primer jonrón de la zafra.