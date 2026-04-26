MLB: Willson Contreras le da inicio a la vida sin Alex Cora con otro enorme cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

La nueva era dentro de los Medias Rojas de Boston parece tener un líder dentro del terreno de juego: Willson Contreras. El venezolano fue contratado durante la temporada muerta con el objetivo de asumir el rol dentro del diamante que dejó vacío Alex Bregman, quien firmó con los Cachorros de Chicago. De momento, se puede decir que el venezolano ha logrado esta misión con éxito.

El antiguo jugador de los Cardenales de San Luis se ha alzado como el mejor bateador del equipo en medio de un arranque bastante malo de la organización. Este domingo 26 de abril lo demostró nuevamente, en medio de una situación turbulenta por el despido de Alex Cora, al conectar su segundo cuadrangular en días consecutivos, para aumentar la ventaja de los suyos en Camden Yards.

Willson Contreras para la calle de nuevo

En la parte alta del quinto episodio del duelo entre Orioles de Baltimore y Medias Rojas de Boston, el venezolano Willson Contreras conectó nada más y nada menos que su sexto estacazo de la temporada, al enganchar un slider del diestro Kyle Bradish que se quedó en la zona de strike, para mandar la bola a volar a una distancia de 406 pies por el jardín izquierdo.

Con este batazo, el nacido en Puerto Cabello trajo dos carreras a la registradora y puso el juego 3-0 de manera parcial en favor de los patirrojos, que intentan ganar su segundo juego consecutivo y llevarse así esta serie ante los oropéndolas.

Con su sexto jonrón de 2026, Willson Contreras se alza como líder en solitario entre los venezolanos, al superar a Ildemaro Vargas, quien tiene cinco. Contreras también toma distancia de "Caripito" en carreras impulsadas, ya que llegó a 19. Un gran comienzo de año para el primera base de Boston.