MLB: Gleyber Torres castiga a un lanzador venezolano con su segundo jonrón del año

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Los Tigres de Detroit triunfaron en la tarde de este domingo con marcador de 8 a 3 ante los Rojos de Cincinnati, lo que les permitió evitar la barrida en el Great American Ball Park. Entre los bateadores claves de los bengalíes estuvo un letal Gleyber Torres.

Durante esta cita, el grandeliga venezolano ligó de 5-3 con jonrón, dos carreras impulsadas y tres anotadas. Hay que mencionar que este fue su quinto juego multi-hit de la temporada, y el segundo con tres imparables.

Gleyber finiquitó el encuentro

A la altura del octavo episodio, Gleyber Torres tomó su último turno al bate con un compañero en circulación. Frente a él se encontraba el lanzador venezolano José Franco, quien terminó castigado al enviarle una recta alta que desapareció entre los jardines derecho y central.

Los otros aportes del caraqueño en la pizarra fueron en el primer episodio, luego de disparar un sencillo y posteriormente anotar la primera rayita del juego tras un doble de Kerry Carpenter; y en el séptimo, cuando se embasó por un error de fildeo y le siguió un vuelacercas de Hao-Yu Lee.

Si bien la producción ofensiva de Gleyber David ha estado un poco baja, sus estadísticas lo mantienen dentro del equipo como el tercero con mejor promedio al bate y carreras anotadas, el cuarto en hits y el quinto en OPS.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB