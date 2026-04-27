MLB: ¿Es Carlos Mendoza el responsable del mal momento de los Mets? Juan Soto lo deja claro

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Las cosas no pintan nada bien para New York Mets en este arranque de temporada de las Grandes Ligas y su situación es cada vez más alarmantes. Nombres como el de Carlos Mendoza y el presidente de operaciones del equipo, David Stearns estarían en el ojo del huracán tras la mala racha de la novena.

En medio de esta crisis, Juan Soto salió en defensa del mánager y el directivo de la franquicia. El jardinero dominicano, de 27 años y cuatro veces All-Star, aseguró que la responsabilidad recae en los jugadores, señalando que el equipo fue bien armado pero que deben ser ellos quienes respondan en el terreno. La estrella, quien firmó un contrato récord en 2024, tuvo una discreta actuación en la serie, bateando para 9-2 sin jonrones ni carreras impulsadas.

Tras los resultados del fin de semana, la organización de Queens quedó empatado en el sótano de la División Este de la Liga Nacional junto a Philadelphia Phillies con récord negativo de nueve victorias y 19 derrotas. Este bajo rendimiento contrasta con la enorme inversión del equipo, que posee una de las nóminas más altas de todo el béisbol, solo por detrás de Los Angeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial.

Juan Soto respalda a Carlos Mendoza

A pesar de sus declaraciones, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar, especialmente en redes sociales, donde muchos expresaron su frustración con el rendimiento del equipo y cuestionaron tanto el esfuerzo de las figuras principales como la dirección del club. También surgieron críticas sobre la falta de autocrítica dentro del vestuario, ya que las derrotas continúan acumulándose sin señales claras de cambio en el corto plazo.