Entre el respeto y la incertidumbre: Carlos Mendoza rompe el silencio tras el despido de Alex Cora

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El terremoto provocado por el despido de Alex Cora en Boston ha hecho eco en todas las Grandes Ligas, pero en ningún lugar se sintió con tanta fuerza como en el dugout de los Mets de Nueva York. Este domingo, el mánager venezolano Carlos Mendoza, cuyo propio puesto es objeto de intensas especulaciones, compartió sus impresiones sobre la salida de uno de los estrategas más emblemáticos de la última década.

Mendoza no escatimó en elogios para su colega, quien dejó Boston con un anillo de Serie Mundial (2018) y 620 victorias en su haber. Sin embargo, sus palabras también llevaron un matiz de realismo sobre la fragilidad de su profesión. "Nunca se sabe, sobre todo en este negocio... Le tengo mucho respeto, lo considero uno de los mejores mánagers de la liga", declaró Mendoza.

Estas palabras resuenan con especial fuerza dado que Mendoza se encuentra en el último año de su contrato, luego de que la organización decidiera no ejercer su opción para 2027 durante la pasada temporada baja. La vulnerabilidad de Cora, un mánager con un currículum envidiable, parece ser un espejo del presente que vive el estratega de los Mets.

Un contraste marcado entre 2024 y el presente

La trayectoria de Mendoza en Nueva York ha sido una montaña rusa. En su tercera temporada, el venezolano carga con el peso de haber llevado al equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, devolviendo la ilusión a una fanaticada que no vivía esa instancia desde 2015.

Sin embargo, el colapso posterior ha sido dramático. Tras registrar la mejor marca de la liga al inicio del año pasado (45-24), el equipo se desplomó, quedando fuera de la postemporada. Este 2026 ha comenzado como una pesadilla: con apenas 9 victorias y 17 derrotas, el equipo sufrió recientemente una racha de 12 reveses consecutivos, algo que no ocurría en la franquicia desde hace más de dos décadas.

El desafío de gestionar un roster transformado

Si bien Mendoza es la cara visible de las derrotas, el análisis de la situación obliga a mirar hacia la oficina central. El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, ejecutó una agresiva reestructuración que ha dejado al mánager con herramientas cuestionables:

Salidas dolorosas: La partida de íconos como Pete Alonso y el cerrador Edwin Díaz ha dejado vacíos emocionales y estadísticos difíciles de llenar.

Apuestas fallidas: El canje de Brandon Nimmo por el veterano Marcus Semien (de 35 años y con un promedio de .226) no ha rendido frutos, mientras que el reemplazo de Alonso, Jorge Polanco , se encuentra actualmente fuera de acción por múltiples lesiones.

Inestabilidad en el bullpen: El nuevo cerrador, Devin Williams, ha tenido un inicio desastroso con una efectividad de 10.29, contrastando con el éxito que Díaz sigue cosechando en Los Ángeles.

Un futuro en vilo

La caída de Alex Cora ha servido como un recordatorio de que los éxitos pasados no garantizan la permanencia en el béisbol moderno. Mendoza, quien ha demostrado ser un líder resiliente y capaz de llevar a su equipo a niveles de élite, se enfrenta ahora a la prueba más difícil de su carrera.

Si los movimientos de la gerencia no comienzan a dar resultados y el equipo no logra salir del sótano de la división, Carlos Mendoza podría seguir muy pronto los pasos de Cora, convirtiéndose en la próxima ficha en caer en una temporada que no perdona errores.