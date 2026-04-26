Hito histórico: Chris Sale llega a los 150 triunfos y los Bravos siguen imparables

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La tarde de este domingo en el Truist Park no fue una jornada cualquiera para Chris Sale. El as de los Bravos de Atlanta se consagró en el montículo al alcanzar la emblemática cifra de 150 victorias en su carrera, liderando el triunfo de su equipo sobre los Filis de Filadelfia.

Por segunda vez en apenas nueve días, el zurdo se convirtió en la pesadilla de la ofensiva de Pensilvania, reafirmando por qué sigue siendo uno de los brazos más temidos de la Gran Carpa.

Una cita con la historia y el dominio absoluto

Sale (5-1) completó una joya de seis entradas en las que no permitió anotaciones y apenas concedió un imparable. Su dominio fue tal que registró nueve ponches, su cifra más alta en lo que va de la temporada 2026. Este desempeño llega poco después de su apertura del 18 de abril, donde también maniató a los Filis permitiendo solo una carrera en siete episodios.

Con este triunfo, Sale se une a un selecto grupo de lanzadores activos con al menos 150 juegos ganados, consolidando un regreso al nivel de élite que lo caracterizó durante años.

El momento crítico: Sale vs. Harper

A pesar de su control casi absoluto, el veterano tuvo que demostrar su temple en el tercer episodio. Tras un pelotazo, un sencillo y una base por bolas, los Filis lograron llenar las almohadillas para su bateador más peligroso, Bryce Harper.

En una cuenta que llegó a estar 3-0 en contra del lanzador, el estadio contuvo el aliento. Sin embargo, Sale tiró de jerarquía y encadenó tres lanzamientos quirúrgicos para ponchar a Harper, disipando la mayor amenaza de Filadelfia y manteniendo el cero en la pizarra.

Respaldo inmediato con el madero

Mientras Sale dictaba cátedra en la lomita, la ofensiva de Atlanta no perdió tiempo para castigar al abridor rival, Aaron Nola (1-3). Matt Olson fue el encargado de abrir el grifo en el primer inning con un cuadrangular de tres carreras, su octavo del año. Poco después, en la segunda entrada, Eli White amplió la ventaja con otro vuelacercas de dos anotaciones.

Otras figuras destacadas en el ataque de los Bravos incluyeron a:

Ronald Acuña Jr. : Se fue de 3-2 con dos carreras anotadas y una base robada, manteniendo su agresividad en las almohadillas.

Ozzie Albies : Extendió su racha de juegos con hit a nueve con un sencillo en la séptima.

Drake Baldwin: Aportó con un imparable productor y una carrera anotada.

Un equipo sin fisuras

La derrota hundió aún más a los Filis contra lanzadores zurdos este año, mientras que los Bravos siguen escribiendo una temporada de ensueño. Con este resultado, Atlanta mantiene una racha impresionante: han disputado nueve series en lo que va de 2026 y no han perdido ninguna (récord de 8-0-1), consolidándose como el equipo más consistente de las Grandes Ligas y el único que aún no conoce la derrota en un compromiso por serie.