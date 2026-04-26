Eliézer Alfonzo Jr. llama a la puerta de los Dodgers con números sobresalientes

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Luego de tener un gran año con los Navegantes del Magallanes, en donde se proclamó campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Eliézer Alfonzo Jr. ha llegado totalmente inspirado a su nueva organización en Estados Unidos: los Dodgers de Los Ángeles.

El criollo no ha podido realizar su debut en las Grandes Ligas, y precisamente ese es el objetivo que persigue en 2026. Luego de pasar por el Spring Trainin, "Fonzy" recaló en los Oklahoma City Comets, filial de los californianos, con la misión de causar una buena impresión que lo acerque a su sueño.

De momento, se puede decir que Eliézer Alfonzo Jr. parece bien encaminado en sus objetivos. Ha jugado en 14 de los 26 juegos de su equipo, y su rendimiento lo hace soñar con recibir un llamado a Las Mayores cuando se abra alguna ventana en el equipo grande.

Eliézer Alfonzo Jr. pide paso

Y es que lo de Eliézer Alfonzo Jr. en lo que va de 2026 ha sido realmente positivo. El joven catcher magallanero acumula 16 hits en 48 turnos al bate, lo que lo deja con promedio de .333 y con un OPS muy bueno de .887. Además, el oriundo de Barcelona tiene también un cuadrangular, cuatro extrabases y tres remolcadas.

Su primer vuelacercas llegó justamente este sábado 25 de abril, en la derrota de Oklahoma City ante los Tacoma Rainiers. En el noveno episodio, "Fonzy" no falló una recta que se quedó en su zona de poder, para sacar la bola por el jardín derecho, a una distancia de 371 pies. Este fue además el primer vuelacercas de por vida para el receptor en Triple A.

Por supuesto, Eliézer Alfonzo Jr. tiene competencia si quiere una oportunidad en los Dodgers, ya que en el equipo grande se encuentran Will Smith y el joven Dalton Rushing, que vive un gran momento. Eso sí, si se abre una puerta, el venezolano parece estar listo para dar el paso.