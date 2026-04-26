El renacer de Tatsuya Imai: Houston prepara su regreso desde Doble-A

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La travesía de Tatsuya Imai en las Grandes Ligas está a punto de retomar su rumbo. Tras un inicio de temporada turbulento, se espera que el lanzador derecho de los Astros de Houston inicie este martes una asignación de rehabilitación con los Corpus Christi Hooks, sucursal Doble-A del equipo.

El camino de vuelta: del bullpen al diamante

Imai, quien fue apartado del roster activo el pasado 12 de abril debido a una fatiga persistente en su brazo de lanzar, dio un paso crucial este domingo. Antes del cierre de la serie contra los Yankees de Nueva York, el japonés completó una sesión de bullpen en el Daikin Park que dejó sensaciones optimistas.

El mánager de los Astros, Joe Espada, confirmó que si el lanzador amanece sin molestias tras el esfuerzo dominical, será el encargado de abrir el duelo contra los Frisco Roughriders. "Podría lanzar cuatro o cinco entradas, dependiendo de su eficiencia", comentó Espada. "Físicamente, se siente en plena forma".

Un ajuste cultural y deportivo necesario

No es secreto para nadie que el salto del béisbol japonés (NPB) a la Gran Carpa implica mucho más que un cambio de uniforme. Imai, quien brilló con los Seibu Lions antes de firmar un contrato de 54 millones de dólares por tres años con Houston, ha tenido un aterrizaje forzoso.

En sus primeras tres aperturas en la MLB, registró una elevada efectividad de 7.27. El punto más crítico llegó el 10 de abril ante los Seattle Mariners, cuando el derecho fue castigado de tal manera que no logró siquiera completar el primer episodio. Poco después, el jugador de 27 años confesó que la transición a la vida y el estilo de juego en Estados Unidos estaba siendo más cuesta arriba de lo previsto.

Fortaleciendo la mente y el entorno

Afortunadamente, para la organización de Texas, el panorama parece estar aclarándose. La directiva ha hecho hincapié en el bienestar emocional del lanzador, permitiéndole integrar a su propio preparador físico personal para recuperar la rutina que lo hizo dominante en Japón.

"Seguimos hablando con él y animándolo a que sea sincero con nosotros", señaló Espada. "Siente que está más completo en cuanto a su progresión y el proceso que sigue de cara a su próxima apertura. Está en un estado mental mucho mejor".

Aunque Espada no ha definido cuántas salidas de rehabilitación necesitará Imai antes de volver a la rotación de los Astros, este primer paso en Doble-A será vital para evaluar si los ajustes mecánicos y mentales están dando frutos. Con cláusulas de rescisión en su contrato tras las primeras dos temporadas, tanto el jugador como el equipo saben que el éxito a corto plazo es fundamental para ambas partes.