MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a duplicar, roba otra base y acecha a dos figuras venezolanas

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Los Bravos de Atlanta continúan inspirados en la temporada, y durante este domingo se convirtieron en el primer equipo que alcanza las 20 victorias. Esto sucedió tras vencer por 6 a 2 a los Phillies de Filadelfia en el Truist Park, donde Ronald Acuña Jr. vivió otra jornada multi-hit.

Para esta ocasión, el de La Sabana ligó de 3-2 con una base por bolas, dos carreras anotadas y una base robada. Recordemos que si bien su producción ofensiva no ha estado a la altura, con este ya son siete compromisos con al menos par de imparables.

El venezolano no desperdició su primer turno al bate y conectó un infield hit por los lados del campocorto. Poco después, Matt Olson se lo llevó hasta el home gracias a un enorme cuadrangular para firmar el 3 a 0 de aquel entonces.

Ya en el segundo capítulo, Ronald Acuña Jr. se embasó con un boleto y tras haber ganado un desafío ABS. Acto seguido, le robó la intermedia a su compatriota Rafael Marchán, y eso le permitió minutos después anotar la sexta rayita del equipo después de un hit de Drake Baldwin.

Acuña busca escalar posiciones entre venezolanos

Si agregamos esta actuación a sus números de por vida en la MLB, La Bestia llegó a 669 anotadas y ahora quedó a una de igualar a Alcides Escobar (670) en la lista de peloteros venezolanos. Por su parte, con la base robada número 211 se acercó nuevamente a la cifra que dejó en su momento Roger Cedeño (213).

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB