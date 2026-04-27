MLB

MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a duplicar, roba otra base y acecha a dos figuras venezolanas

El de La Sabana cerró la semana con un juego multi-hit en el triunfo de Atlanta sobre Filadelfia

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 09:14 pm
MLB: Ronald Acuña Jr. vuelve a duplicar, roba otra base y acecha a dos figuras venezolanas
Foto: @braves
Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta continúan inspirados en la temporada, y durante este domingo se convirtieron en el primer equipo que alcanza las 20 victorias. Esto sucedió tras vencer por 6 a 2 a los Phillies de Filadelfia en el Truist Park, donde Ronald Acuña Jr. vivió otra jornada multi-hit.

NOTAS RELACIONADAS

Para esta ocasión, el de La Sabana ligó de 3-2 con una base por bolas, dos carreras anotadas y una base robada. Recordemos que si bien su producción ofensiva no ha estado a la altura, con este ya son siete compromisos con al menos par de imparables.

El venezolano no desperdició su primer turno al bate y conectó un infield hit por los lados del campocorto. Poco después, Matt Olson se lo llevó hasta el home gracias a un enorme cuadrangular para firmar el 3 a 0 de aquel entonces.

Ya en el segundo capítulo, Ronald Acuña Jr. se embasó con un boleto y tras haber ganado un desafío ABS. Acto seguido, le robó la intermedia a su compatriota Rafael Marchán, y eso le permitió minutos después anotar la sexta rayita del equipo después de un hit de Drake Baldwin.

Acuña busca escalar posiciones entre venezolanos

Si agregamos esta actuación a sus números de por vida en la MLB, La Bestia llegó a 669 anotadas y ahora quedó a una de igualar a Alcides Escobar (670) en la lista de peloteros venezolanos. Por su parte, con la base robada número 211 se acercó nuevamente a la cifra que dejó en su momento Roger Cedeño (213).

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB

  • 29 juegos
  • 109 turnos al bate
  • 26 hits
  • 5 dobles
  • 1 triple
  • 2 jonrones
  • 8 carreras impulsadas
  • 14 carreras anotadas
  • 6 bases robadas
  • .239 AVG
  • .356 OBP
  • .358 SLG
  • .714 OPS

 

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?