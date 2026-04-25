MLB: Ronald Acuña Jr. se va para la calle con este demencial batazo ante Filadelfia

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Los Bravos de Atlanta viven un momento dulce en esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, y Ronald Acuña Jr. quiere formar parte de eso de manera apoteósica. Es por eso que en la noche de este viernes disparó un enorme vuelacercas que pudiera ser clave para los suyos ante los Phillies de Filadelfia.

A la altura del tercer episodio, y con un compañero en circulación, La Bestia hizo gala de su poder para empatar el encuentro a dos carreras, esto luego de pescarle un lanzamiento alto al abridor Andrew Painter. La conexión, que aterrizó por todo el jardín izquierdo, tuvo una velocidad de salida de 105.8 mph y una distancia de 410 pies.

De esta manera, Ronald Acuña Jr. suma su segundo cuadrangular de la temporada. El resto de sus estadísticas, por los momentos, señalan ocho carreras impulsadas, 12 anotadas, .238 de promedio y .708 de OPS.

Acuña, rumbo a los 200 jonrones

Si contamos este demencial batazo, el de La Sabana ahora acumula 188 de por vida en la MLB. Su objetivo en ese apartado es alcanzar los 200 jonrones, y una vez lo consiga dejará en el camino a Asdrúbal Cabrera (195) en el puesto 11 de todos los tiempos entre peloteros venezolanos.