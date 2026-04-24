MLB: Jackson Chourio toma con optimismo y seriedad su rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

Cada día que pasa es uno menos para que Jackson Chourio regrese a las Grandes Ligas. Y es que toda Venezuela, al igual que los fanáticos de los Cerveceros de Milwaukee, están ansiosos por ver al venezolano debutar en esta temporada 2026.

La fractura que sufrió en su mano izquierda le ha tomado un poco más de tiempo, pero a estas alturas ya todo es optimismo tanto para la organización como para el mismo pelotero venezolano.

Y es que en un video publicado por el reportero Curt Hogg, se ve a Jackson Chourio tomando algunos turnos al bate en el American Family Field, escenario que albergará este viernes el choque entre Milwaukee contra los Piratas de Pittsburgh.

Además, cabe señalar que la particularidad del video es que mientras al zuliano se le ve muy serio en la caja de bateo, a unos pocos metros también se visualiza a un William Contreras armonizando la sesión al ritmo de la salsa.

¿Cuándo regresaría a la acción Jackson Chourio?

Según los últimos reportes locales, el manager Pat Murphy señaló durante esta semana que el progreso del zuliano va a muy buen ritmo. Incluso, el equipo tiene intenciones de aumentarle los trabajos de Trajekt y las sesiones de bullpen en vivo.

"Veremos en qué estado se encuentra luego de este fin de semana", dijo sobre la actualidad de Jackson Chourio.