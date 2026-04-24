MLB: Luis Matos recibe esta dura noticia por parte de Milwaukee

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Luis Matos no las ha tenido todas consigo en este 2026 y sus problemas ofensivos, llevaron a los Cerveceros de Milwaukee, su nueva organización, a tomar una drástica decisión con él.

Luego de un 2025 entre bajadas y subidas al equipo grande, el joven jardinero venezolano fue enviado para asignación por los Gigantes de San Francisco antes de empezar esta temporada y posteriormente, lo vendieron a la organización de los Brewers.

Luis Matos es enviado para asignación por Milwaukee

Ahora, es la franquicia de Milwaukee la que informó este viernes, que el derecho de 24 años fue enviado para asignación, tras su lento comienzo con el madero. No obstante, podría haber otras franquicias que se interesen en sus servicios.

Durante sus primeros nueve desafíos esta temporada, Matos exhibió un bajo promedio de bateo de .200, producto de cuatro imparables en 20 turnos. No sumó empujadas y anotó una carrera, además recibió un boleto y se ponchó siete veces.

Luis Matos no ha logrado "despegar" en la MLB

Debutar con apenas 21 años en Las Mayores, es símbolo de que eres un gran prospecto, y ese fue el caso de Luis Matos, quien generó buenas expectativas después de una primera zafra en 2023 en la que bateó .250, pegó un par de cuadrangulares y empujó 14 rayitas en 57 juegos; un buen primer año.

No obstante, su proceso de adaptación ha sido bastante complejo y todavía no ha logrado empezar a rendir cómo se esperaba. Al contrario, a medida que pasan las campañas parece que le cuesta más producir.

Lo positivo de todo esto, es que el criollo todavía es bastante joven y si trabaja fuerte, puede evolucionar, para buscar mantenerse en un equipo de la MLB.