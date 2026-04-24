Crisis en el bullpen: Jeff Hoffman deja de ser el cerrador oficial de Toronto

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El experimento de Jeff Hoffman como el candado definitivo de los Toronto Blue Jays ha llegado a su fin, al menos por ahora. El gerente general del equipo, Ross Atkins, confirmó este viernes a Arden Zwelling de Sportsnet que el lanzador ya no ocupará de forma exclusiva el puesto de cerrador.

"A corto plazo, vamos a compartir esa responsabilidad", señaló Atkins, dejando claro que la paciencia con Hoffman se ha agotado tras un inicio de campaña para el olvido.

Un desplome estadístico difícil de ignorar

La decisión no es una sorpresa si analizamos los números. Hoffman ha tenido un arranque de 2026 sumamente errático, desperdiciando tres oportunidades de salvamento en apenas unas semanas. Su efectividad se ha disparado hasta un preocupante 7.59 en apenas 10 entradas y dos tercios de labor.

Resulta alarmante ver este rendimiento considerando que Hoffman se encuentra en el segundo año de un contrato de 33 millones de dólares por tres temporadas. La directiva esperaba que recuperara la forma que lo llevó al All-Star con los Phillies en 2024, pero tras un 2025 discreto (4.37 ERA), el declive parece haberse acelerado.

Louis Varland: El heredero natural

Ante el vacío de poder en el noveno inning, todas las miradas apuntan a Louis Varland. El diestro ha sido la nota más brillante del cuerpo de relevistas este año: en 13 entradas lanzadas, todavía no ha permitido ninguna carrera limpia y ha recetado 19 ponches, consolidándose como el brazo más confiable para situaciones de alta tensión.

Aunque Atkins mencionó un "comité" de cierre, es evidente que el momento que atraviesa Varland lo coloca como la opción lógica para los momentos más críticos del juego.

Resaca de Serie Mundial en Toronto

Este movimiento en el roster llega en un momento de crisis para la organización canadiense. Tras disputar la Serie Mundial el año pasado, los Blue Jays han comenzado este 2026 con un balance negativo de 10 victorias y 14 derrotas.

Lo más preocupante no es solo el récord, sino una diferencia de carreras de -25, lo que evidencia problemas tanto en la rotación como en la producción ofensiva. El equipo iniciará este viernes una serie de tres encuentros contra los Cleveland Guardians, donde esperan que el cambio en la gestión del bullpen sea el primer paso para enderezar el rumbo.