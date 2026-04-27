¿Regresará a MLB? Trevor Bauer consigue no-hitter en Atlantic League

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A sus 35 años de edad, Trevor Bauer no pierde las esperanzas de lanzar nuevamente en las Grandes Ligas y gana puntos de ser contratado por una nueva organización de los Estados Unidos tras brillar en la Atlantic League con Long Island Ducks.

En apenas su segunda presentación con el mencionado equipo, el serpentinero mostró su mejor versión y dejó en evidencia que todavía mantiene de ese potencial que lo hizo ganar un Cy Young y consolidarse entre los mejores brazos de MLB. El diestro volvió a acaparar titulares al lanzar un juego sin hits ni carreras frente a los Lancaster Stormers en el certamen.

El derecho de 35 años estuvo dominante durante siete entradas, permitiendo apenas un corredor en base, ponchando a siete bateadores y retirando a los primeros 15 que enfrentó en una actuación prácticamente perfecta. El único momento de tensión llegó cuando otorgó una base por bolas a Kevin Watson Jr., pero rápidamente retomó el control y retiró a los siguientes cinco bateadores para completar el tercer no-hitter en la historia de la franquicia.

Trevor Bauer roza la perfección con No-hitter

Además de eso. la ofensiva de la novena respaldó su brillante labor desde el montículo, sellando una contundente victoria 13-0 para los Ducks en un juego sin mayores complicaciones. Con esta actuación en el morrito, el veterano derecho mantiene su objetivo de conseguir una oportunidad para regresar a las Grandes Ligas tras cumplir una suspensión de 194 juegos impuesta.

Aunque nunca fue acusado formalmente de un delito y las demandas civiles en su contra fueron resueltas, su carrera dio un giro importante cuando Los Angeles Dodgers lo dejaron en libertad en 2023. Desde entonces, ha pasado por ligas internacionales, incluyendo etapas en Japón y con los Diablos Rojos del México, en su intento por retomar su lugar en el béisbol de élite.