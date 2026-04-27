Aroldis Chapman hace historia: Supera a Goose Gossage y acecha el récord de todos los tiempos

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La vigencia de Aroldis Chapman ha vuelto a quedar sellada en los libros de récords de la MLB. El zurdo de Holguín alcanzó la cifra de 1,341 ponches de por vida, un número que lo eleva al olimpo de los relevistas al desplazar a un miembro del Salón de la Fama, Goose Gossage, del segundo puesto histórico.

El ascenso de una leyenda del bullpen

Lo que comenzó como una carrera impulsada por una velocidad supersónica de 105 millas por hora, ha evolucionado en una trayectoria de longevidad y consistencia dominante. Al dejar atrás los 1,340 ponches de Gossage, Chapman no solo valida su estatus como uno de los lanzadores más intimidantes de su generación, sino que reafirma su candidatura para una futura placa en Cooperstown.

El camino de Chapman hacia la cima ha sido una exhibición de potencia pura:

Hito alcanzado: 1,341 abanicados.

Leyenda superada: Goose Gossage (1,340).

Próximo objetivo: El récord absoluto de la Gran Carpa para relevistas.

A las puertas del récord de Hoyt Wilhelm

Tras conquistar el segundo escalón del podio, el cubano ya tiene la mira puesta en el primer lugar. Chapman se encuentra ahora a tan solo 23 ponches de igualar y superar la marca de Hoyt Wilhelm, quien con 1,363 ponches ostenta el récord histórico para lanzadores que han desarrollado su carrera principalmente desde el bullpen.

Dada la frecuencia de ponches que mantiene Chapman esta temporada, los expertos proyectan que el récord podría caer en las próximas semanas. Superar a Wilhelm, quien lanzó hasta los 49 años en una era distinta del béisbol, consolidaría a Chapman como el máximo exponente del ponche en la historia moderna del relevo.

A lo largo de sus 15 temporadas en las Mayores, el cerrador ha demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse. A pesar de que su velocidad ya no depende exclusivamente de los tres dígitos, su mezcla de lanzamientos y su agresividad en la zona de strike siguen siendo un enigma para los bateadores rivales.

Con 38 años de edad, Chapman no solo busca el récord de Wilhelm, sino que sigue sumando méritos para ser recordado como el relevista zurdo más dominante que haya pisado un diamante de Grandes Ligas. La cuenta regresiva ha comenzado: 23 ponches separan al "Misil" de la inmortalidad estadística absoluta.