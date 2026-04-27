MLB: Miguel Rojas tiene estos impactantes números ante lanzadores zurdos

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En la que se espera que sea su última temporada en las Grandes Ligas para Miguel Rojas, cada turno al bate cuenta. El rendimiento del criollo frente a lanzadores zurdos se ha convertido en un punto de análisis obligado en estas primeras de cambio en el calendario.

El infielder de 37 años está mostrando una consistencia notable en situaciones específicas, elevando su valor dentro del lineup y captando la atención de analistas y aficionados por igual en un punto crucial de su carrera.

Más allá de cualquier jugada puntual, los números cuentan una historia clara: Rojas ha sabido aprovechar cada oportunidad cuando enfrenta pitcheo zurdo, un aspecto que puede marcar diferencias en el desarrollo de la campaña.

Miguel Rojas – Dodgers

El jugador oriundo de Los Teques llegó a la jornada dominical con 9 imparables en 18 turnos contra lanzadores zurdos, lo que se traduce en un promedio de bateo de .500, según El Extrabase.

Esta cifra no solo es destacada, sino que lo posiciona entre los bateadores más efectivos en este tipo de enfrentamientos en la Gran Carpa. A esto se suma un OPS de 1.349, indicador que refleja no solo su capacidad para conectar hits, sino también su habilidad para generar extrabases y embasarse con frecuencia.

El desempeño de Rojas frente a zurdos también revela un enfoque disciplinado en el plato. Su selección de lanzamientos y capacidad de adaptación le han permitido mantener un nivel ofensivo alto en un contexto donde muchos bateadores suelen tener dificultades.

Finalmente, con estos números, Miguel Rojas no sólo reafirma su experiencia en las Grandes Ligas, sino que también demuestra que sigue siendo un jugador capaz de influir directamente en los resultados para los Dodgers de Los Ángeles.