MLB: Aaron Judge acaricia récord de jonrones de Barry Bonds en su cumpleaños 34

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Aaron Judge vivió una jornada especia en la jornada de este domingo 26 de abril en las Grandes Ligas, donde sonó su décimo cuadrangular de la presente temporada en lo que fue su cumpleaños número 34 ante Houston Astros, que terminaron quedándose con la victoria 7x4 desde el Daikin Park.

El inicio de campaña de Las Mayores ha sido históricamente un escenario donde algunos de los mejores bateadores imponen su poder desde temprano, y pocos han logrado acumular múltiples campañas con al menos 10 jonrones antes de finalizar abril. El líder en esta categoría es Barry Bonds, quien alcanzó esta marca en cuatro temporadas distintas (1996, 2000, 2001 y 2004), reflejando su dominio ofensivo durante su carrera.

Con tres temporadas cada uno aparecen figuras como Gary Sheffield, Mark McGwire y Aaron Judge, este último logrando la hazaña en 2017, 2025 y 2026. La presencia del capitán de New York Yankees en esta lista demuestra su capacidad para arrancar campañas a un ritmo impresionante, colocándose junto a leyendas del poder en el béisbol.

Aaron Judge entre los más jonroneros en su cumpleaños

Sacarla del parque en el día de su cumpleaños no es algo nuevo para el patrullero de los neoyorquinos, ya que ha sacudido cuadrangular en tres oportunidades en la mencionada fecha. Con este registro, el "Juez" comparte el segundo lugar con leyendas como Graig Nettles y Yogi Berra, ambos también con tres, de acuerdo con la información de Sarah Langs. Cabe destacar que, el récord le pertenece a Lou Gehrig con cuatro vuelacercas en cumpleaños dentro de la franquicia de Nueva York.

El jardinero también se encuentra entre los máximos jonroneros de la Liga Americana con 10 tablazos de vuelta de entera, quedándose a solo uno de igualar a Yordan Álvarez (Astros) y Munetaka Murakami (White Sox), quienes han desaparecido 11 cada uno.