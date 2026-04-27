MLB: Ranger Suárez regresa a la acción para enderezar el camino de Boston

Ranger Suárez (1-2 | 4.00 EFE) pasó rápidamente la página de lo que fue su última derrota la semana pasada, a manos de los Yankees de Nueva York. Es por eso que para este lunes tratará de retomar su mejor versión para mantener la racha positiva de las Medias Rojas de Boston, quienes todavía no salen del último puesto.
El careo de este lunes será contra Dylan Cease (1-0 | 2.10 EFE) y los Azulejos de Toronto, rival de división que está por encima de ellos con ventaja de 1.5 juegos. De ahí a que esta serie, a disputarse en el Rogers Centre, cobre bastante relevancia.
Ranger, a nivelar su marca
Esta será la quinta y última apertura de Ranger Suárez del mes de abril. Hasta los momentos suma una victoria y una derrota, con ocho carreras permitidas y 16 abanicados luego de 22.2 entradas de labor entre esas cuatro salidas.
De hecho, hay que resaltar que sus presentaciones frente a Cardenales de San Luis (11 de abril) y Tigres de Detroit (17 de abril) se caracterizaron por ser blanqueadas, algo que tratará de repetir ahora en territorio canadiense.
Sin embargo, no podemos olvidar que el pasado 22 de abril fue castigado con dos batazos en específico de los Yankees, sin mencionar que sus compañeros no pudieron apoyarlo ofensivamente.
Vale mencionar que Ranger Suárez apenas ha enfrentado en par de oportunidades a los Azulejos de Toronto; la primera en calidad de relevista por allá en 2021; mientras que la segunda fue el año pasado y pudo conquistar la victoria.
Números de por vida de Ranger Suárez vs Azulejos de Toronto
- 2 juegos
- 1 victoria
- 0 derrotas
- 9.1 innings
- 1 carrera permitida
- 1 base por bolas
- 7 ponches
- 0.00 EFE
- 0.75 WHIP