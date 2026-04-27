MLB: Rangers de Texas firmaron a este infielder venezolano

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Los Rangers de Texas han alcanzado un acuerdo de ligas menores con el experimentado infield Diego Castillo. Según informes de El Extrabase, fuentes cercanas a la negociación, el pelotero de 28 años se unirá a la organización texana buscando un espacio en el roster del equipo grande tras un inicio de año dominante en el beisbol mexicano.

Castillo llega a Texas en un momento donde la versatilidad defensiva y la profundidad en las almohadillas son prioridades para la gerencia. El venezolano no solo aporta juventud, sino también un recorrido probado en el máximo nivel del beisbol estadounidense.

Trayectoria y experiencia en Grandes Ligas

A lo largo de su carrera, Diego Castillo ha disputado más de 100 juegos en las Mayores. Su trayectoria incluye pasos por los Piratas de Pittsburgh, Cascabeles de Arizona y Mellizos de Minnesota. Durante su estancia en el sistema de la Gran Carpa, Castillo ha demostrado ser un jugador capaz de cubrir múltiples posiciones en el cuadro, una característica que los Rangers valoran para fortalecer su sucursal de Triple A y tener una opción lista ante cualquier eventualidad en el equipo principal.

Aunque su paso por Minnesota fue breve, su capacidad para poner la bola en juego y su solvencia con el guante lo mantienen como un nombre relevante en el mercado de agentes libres con perfil de utilidad.

Un paso arrollador por la Liga Mexicana de Beisbol

Lo que realmente captó la atención de los scouts de Texas fue el desempeño reciente de Castillo con los Algodoneros de Unión Laguna. En el circuito veraniego de México, el infielder registró números que rozaron la perfección en una muestra de nueve encuentros.

Con un promedio de bateo de .528 y un porcentaje de embasado de .575, Castillo se convirtió en el terror de los lanzadores rivales. Durante ese periodo, conectó dos cuadrangulares e impulsó 14 carreras, acumulando un slugging de .806. Esta producción ofensiva sugiere que el jugador ha realizado ajustes importantes en su swing, lo que podría traducirse en un aporte valioso para la organización de los Rangers.

El rol de Diego Castillo en la organización de Texas

El acuerdo, al ser de ligas menores, le otorga a Castillo la oportunidad de integrarse a la dinámica del equipo y demostrar que su reciente explosión ofensiva en México puede sostenerse frente a un pitcheo de mayor nivel. Para los Rangers, este movimiento representa una inversión de bajo riesgo con un potencial beneficio alto.