MLB: ¿Listo para volver? Spencer Strider completó cinco entradas en Triple A

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El diestro de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider lanzó cinco entradas este domingo para el equipo Triple-A de Gwinnett. El lanzador permitió dos carreras y cuatro hits, además de registrar siete ponches y otorgar dos bases por bolas.

La recta de cuatro costuras de Strider se mantuvo en 95 mph durante toda la actuación. Aunque la cifra se encuentra por debajo de sus registros previos a la cirugía, la capacidad de sostener esa velocidad a lo largo de las cinco entradas se considera un dato positivo para el cuerpo técnico de Atlanta.

En cuanto a su repertorio, el slider tuvo un 61 por ciento de tasa de strikes y un 54 por ciento de tasa de abanicados. En total, Strider realizó 82 lanzamientos, con un 61 por ciento de efectividad en la zona de strike.

El panorama en la rotación de Atlanta

Los Bravos han modificado su rotación recientemente. Reynaldo López se trasladó al bullpen y Martin Pérez está programado para abrir el próximo martes. Estos movimientos facilitan la posibilidad de que Strider pueda ocupar el lugar de Pérez este fin de semana.

Precaución ante el choque de Colorado

A pesar de la disponibilidad en la rotación, existen factores que invitan a la prudencia. El próximo juego en el puesto de Pérez se disputará en Coors Field, un escenario complejo para los lanzadores. Además, los reportes técnicos indican que Strider aún no muestra la forma física que exhibía antes de su cirugía. Por estas razones, la organización mantiene una postura de cautela respecto a su reincorporación inmediata a las Grandes Ligas.