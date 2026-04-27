MLB: ¡Caripito! Ildemaro Vargas es el MVP de la semana por primera vez en su carrera

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Lo de Ildemaro Vargas esta temporada 2026 de la MLB va enserio y este lunes se dieron a conocer los Jugadores Más Destacado de la semana en ambas ligas.Por la Liga Americana se alzó Carlos Cortes y en el viejo circuito relució el nombre de "Caripito".

El infielder venezolano está viviendo su mejor campaña en Las Mayores y una reciente jornada dominical, en la que solamente le faltó el sencillo para batear la escalera y con cuatro remolcadas, fue el paso final para hacerse con este reconocimiento.

Números de Ildemaro Vargas en la semana cinco de la MLB:

A nueve años de su debut en el "Big Show", es primera vez que el criollo obtiene este galardón y eso se debe a que conectó ocho indiscutibles en 22 turnos, seis de ellos extrabases, incluyendo cuatro cuadrangulares.

Aunado a eso, el venezolano empujó 12 rayitas y anotó siete, para exhibir un notable promedio de bateo de .364 y un increíble OPS de 1.409; siendo indudablemente la bujía de Cascabeles de Arizona.

Ildemaro Vargas encadena una impresionante racha de hits:

Con su destacada jornada en la tarde de ayer, el bateador ambidiestro también extendió a 20 su cadena de juegos consecutivos bateando indiscutibles en el presente torneo y a 23 en fila, si se le suman los últimos tres desafíos de la zafra anterior.

Esto quiere decir, que está a cuatro encuentros con imparable de establecer el récord para un toletero venezolano, el cual actualmente está en manos de Wilson Ramos (26) desde 2019.