MLB: Max Scherzer aterriza nuevamente en la lista de lesionados

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El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, Max Scherzer, ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una combinación de tendinitis en el antebrazo derecho e inflamación en el tobillo izquierdo. La noticia llega tras una serie de aperturas complicadas y molestias físicas que el veterano ya había manifestado previamente.

Un inicio de temporada difícil para el veterano

El rendimiento de Scherzer en lo que va de la campaña 2026 no ha cumplido con las expectativas. Su última salida, el pasado viernes contra los Guardianes de Cleveland, fue determinante para tomar esta decisión. En apenas 2.1 entradas de labor, el diestro permitió siete carreras limpias, sin abanicar a nadie (estando a uno de los 3500) elevando su efectividad a un alarmante 9.64 tras cinco aperturas.

Semanas atrás, el lanzador ya había reportado dolor en el antebrazo, una señal de alerta que finalmente derivó en su inhabilitación. Aunque el reglamento permite su activación a partir del 10 de mayo, la organización de Toronto no ha confirmado si el jugador estará en condiciones de regresar para esa fecha, dejando abierta la posibilidad de una ausencia prolongada.

Reajustes inmediatos en la rotación

La baja de Scherzer obliga a la gerencia y al cuerpo técnico a mover sus piezas. Originalmente, el derecho estaba programado para iniciar el encuentro de este miércoles frente a los Medias Rojas de Boston. Ante su ausencia, el zurdo Eric Lauer se perfila como el encargado de tomar ese lugar en la rotación, regresando a su rol de abridor tras un breve paso por el bullpen.

El panorama de las lesiones en Toronto

La situación de los abridores en los Azulejos se mantiene en constante flujo debido a la salud de sus integrantes. Mientras Scherzer inicia su proceso de recuperación, el equipo espera el regreso de otras figuras clave: