MLB: Yankees suben al equipo grande a Jasson Domínguez

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Los Yankees de Nueva York han oficializado el regreso de uno de sus prospectos más mediáticos. Jasson Domínguez ha sido llamado desde Triple A Scranton/Wilkes-Barre este lunes por la tarde, en un movimiento que genera tanta expectativa como interrogantes sobre la configuración del roster neoyorquino para los próximos días.

El rendimiento que forzó el ascenso

El dominicano, llega a las Grandes Ligas tras demostrar que la categoría Triple A le quedaba pequeña. En su reciente paso por Scranton/Wilkes-Barre, Domínguez registró una línea ofensiva de .326/.415/.478. Más allá del promedio, su capacidad para negociar boletos y su agresividad en las almohadillas (con ocho robos de base) convencieron a la gerencia de que su bate está listo para aportar en el máximo nivel.

Con tres cuadrangulares en su cuenta reciente y una disciplina en el plato notable, el bateador ambidiestro ofrece una versatilidad que Aaron Boone necesita desesperadamente, especialmente considerando las bajas por molestias físicas en el núcleo del lineup titular.

El factor Giancarlo Stanton y el rompecabezas del roster

A pesar de la promoción de Domínguez, la situación en el Bronx es compleja. Giancarlo Stanton presenta molestias en la pantorrilla, pero hasta el momento no ha sido colocado en la lista de lesionados. Esta decisión mantiene el roster activo en un estado de transición, lo que podría limitar los turnos al bate iniciales para el prospecto dominicano.

Calendario favorable frente a lanzadores derechos

La buena noticia para Domínguez es el calendario inmediato. Los Yankees inician una serie contra los Rangers de Texas, quienes tienen programados a tres lanzadores abridores diestros. Al ser un bateador de ambos lados del plato, Domínguez proyecta tener tiempo de juego garantizado en el corto plazo mientras se define el estatus clínico de Stanton.