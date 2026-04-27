MLB: Lanzador de Leones es dejado en asignación a pesar de sus buenos números

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La semana inició con mucho movimiento y protagonismo venezolano en las Grandes Ligas. Si bien por un lado tuvimos a Ildemaro Vargas como el Jugador de la Semana en la Liga Nacional, por el otro contamos con el corte de un brazo venezolano, perteneciente a los Leones del Caracas, que venía haciendo bien las cosas con los Orioles de Baltimore.

Hablamos, por supuesto, de Albert Suárez. Y es que luego de ser ascendido al primer equipo a principios de este mes, ahora la organización tomó una drástica decisión al designarlo para asignación.

¿Inesperada situación para Albert?

Una de las tantas razones para este tipo de casos tiene que ver con un tema de espacio en el roster. Justamente, el conjunto de Baltimore activó al lanzador Ryan Helsley y optaron por "sacrificar" al venezolano, ya que tuvo un relevo largo de cuatro innings el pasado sábado contra las Medias Rojas de Boston.

Con este escenario, Albert Suárez tendrá que esperar unos siete días, como máximo, para conocer su destino. Recordemos que entre sus opciones están ser cambiado de equipo, ser despedido, o pasar por waivers con destino a Ligas Menores.

De darse ese último escenario, el oriundo de San Félix podría rechazar la decisión y elegir la agencia libre. Sin embargo, recordemos que desde hace un par de años atrás siempre ha sido tomado en cuenta por los Orioles, aunque eso no le haya permitido establecerse por completo con el primer equipo.

Asimismo, un detalle no menor respecto al presente de Albert es que su efectividad (3.46) luce superior a la media de la MLB (4.18) y al promedio colectivo de su equipo (4.33). Es por eso que todo pareciera apuntar a que las cosas se mantendrán iguales entre ambas partes, esto una vez culmine su tiempo de espera en asignación.

Números de Albert Suárez en la temporada 2026 de la MLB