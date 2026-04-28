MLB: Carlos Narváez con este jonrón iguala a históricos de Caribes y Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos quieren seguir sobresaliendo en esta sexta semana de campeonato en las Grandes Ligas y en la jornada de este lunes, Carlos Narváez sacó a relucir todo su poder.

Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Azulejos de Toronto 5 carreras por 0, gracias a una magistral salida de Ranger Suárez y al apoyo ofensivo de sus compañeros, incluyendo los compatriotas.

Carlos Narváez la saca de línea

El receptor venezolano fue quien se encargó de "colocar la daga" en este duelo en el octavo episodio cuando el choque marchaba 4-0 parcialmente.

En cuenta de 2-2, Narváez aprovechó un sweeper que se le quedó alto al derecho Chase Lee para mandarla a volar de linea por todo el jardín izquierdo sin compañeros en circulación. El batazo de este criollo recorrió 388 pies y salió a una velocidad de 105.4.

Con el cuadrangular de hoy, Narváez llegó en su corta carrera en la MLB a 17 vuelacercas, con ello igualó a los histórcios de la LVBP, Elizer Alfonzo (Caribes) y César Isturiz (Cardenales), quienes lograron la misma cantidad de jonrones en las Grandes Ligas.

Carlos Narváez busca ser más productivo con el bate

El receptor venezolano, espera que este batazo de cuatro esquinas signifique un despertar a nivel productivo para él. Esto debido a que suma un par de bambinazos, pero solamente tres carreras impulsadas en 62 turnos.

El OPS de Narváez es de .647 y su average de .246. Sin embargo, su trabajo detrás del plato sigue siendo de los mejores de las Grandes Ligas y por esa razón no le exige demasiado a nivel ofensivo.