Mundial de Softbol: Venezuela pierde su invicto a manos de Australia

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El Mundial de Softbol sub-23, que se desarrolla en Sincelejo, Colombia, vivió durante este lunes su tercera jornada. Allí, tanto Venezuela como Australia midieron fuerzas con la intención de preservar sus invictos y el liderato del Grupo B. Al final, nuestros muchachos cayeron con pizarra de 2 a 0.

Sorpresiva derrota para los venezolanos

Luego de conquistar triunfos contundentes ante Dinamarca (17-1) y Singapur (15-0), el elenco venezolano salió con todo ante los oceánicos, pero de manera sorpresiva se llevaron un revés que no estaba en los planes.

Y es que el lanzador Jack Besgrove estuvo intratable a lo largo de siete entradas, en las que toleró par de imparables con la firma de Sebastián Silvera y Juan Carlos Pereira. A eso hay que añadirle que regaló una base por bolas y liquidó por la vía del ponche a 14 bateadores criollos.

A la altura del cuarto episodio, el lanzador Eduardo Juárez permitió las únicas dos anotaciones del compromiso; la primera mediante un jonrón solitario de Corie List; y la otra con un sencillo productor de Jy Thurstun luego de un error defensivo.

De esta manera, Venezuela (2-1) se posiciona en el segundo lugar del grupo, un juego por debajo de Australia (3-0). Su próximo careo de este Mundial de Softbol sub-23 será este martes contra México, y dichas emociones las podrás disfrutar vía streaming a través de Meridiano.net.