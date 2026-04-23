Mundial de Sóftbol Sub-23 2026: fechas, sedes y dónde verlo GRATIS en Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

El Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026 llega con toda la emoción del talento joven internacional y promete ser uno de los eventos deportivos más atractivos del año.

La competencia se disputará del 25 de abril al 3 de mayo en Sincelejo, Colombia, reuniendo a 12 selecciones de alto nivel.

Para los fanáticos en Venezuela, podrán disfrutar del evento gratis por Meridiano Televisión, tanto en señal abierta como en sus plataformas digitales: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Juego del sábado 25 de abril

Sábado 25 de abril: VENEZUELA VS SINGAPUR | INICIO: 2:00 P.M.

Con cerca de 50 juegos y una fase final vibrante, este campeonato será una cita imperdible. Ya lo sabes: vive el Mundial de Sóftbol Sub-23 2026 EN VIVO por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.