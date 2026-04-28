LMB: Cuatro peloteros venezolanos brillan en el equipo ideal de la semana

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Los peloteros venezolanos están brillando no solamente en Las Mayores, también se están haciendo notar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y cuatro fueron los nombres que ingresaron al equipo ideal de la semana.

Tres jugadores de posición: Luis Castro (segunda base), Jermaine Palacios (campocorto) y Diego Castillo (tercera base) y el relevista Wilking Rodríguez dejaron registros sobresalientes, siendo los mejores en su posición.

Estadísticas de los venezolanos destacados:

Luis Castro, jugador de Pericos de Puebla, ha tenido un gran comienzo de zafra tras liderar la Liga con un promedio de bateo de .550, producto de 11 hits en 20 turnos. Aunado a eso, pegó un cuadrangular, dos dobles, remolcó cinco anotaciones y se robó cuatro almohadillas.

Por su parte, Jermaine Palacios fue la bujía ofensiva de Bravos de León, siendo bastante productivo y elevando sus registros en la campaña. Diego Castillo, es otro que no ha parado de batear y por ende, se ganó su lugar en este equipo ideal.

En lo que respecta al lanzallamas Wilking Rodríguez ya acumula cuatro juegos salvados en su regreso a este torneo con Tecolotes de Dos Laredos desde 2022 y comanda ese departamento.

Diego Castillo regresa al beisbol organizado

Uno de los que fue premiado por su sobresaliente rendimiento en sus primeros nueve choques en México, fue el infielder Diego Castillo, quien con este equipo ideal marcó su despedida en esta temporada de la LMB.

Eso motivado a que regresa al beisbol organizado tras conseguir un contrato de Ligas Menores con Rangers de Texas, según informó su equipo Unión Laguna.