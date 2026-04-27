LMBP: Wilfredo Tovar sobresale como el más destacado de la semana

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La Liga Mayor de Beisbol Profesional comenzó su sexta temporada con mucha ofensiva y varios peloteros sobresalieron. Sin embargo, el más destacado entre la semana uno y dos fue el experimentado Wilfredo Tovar.

"Wilfri" sigue demostrando que es como el vino y a sus 34 años empezó una nueva zafra en la pelota veraniega encendido con el madero y aunque a su equipo no le están saliendo bien las cosas, de forma individual su trabajo está siendo notable.

Wilfredo Tovar fue una máquina de bateo

Durante sus primeros ocho desafíos, Tovar acumuló un total de 33 apariciones al plato, en las que dejó un excelente average de .545, producto de 16 inatrapables.

De esos 16 batazos sin enemigos, uno fue una conexión de cuatro esquinas y fueron tubeys. "Wilfri", además fue sumamente productivo con 13 carreras remolcadas y siete anotadas; registros que ningún otro pelotero pudo igualar en estos primeros desafíos de la campaña.

El experimentado infielder espera mantener ese ritmo ofensivo y ayudar así novena a enderezar su rumbo, tras un comienzo negativo con registro de tres lauros y cinco derrotas, ubicados en la penúltima posición de la tabla.