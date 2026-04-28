MLB: Salvador Pérez irá por esta cifra redonda en su próximo juego

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La jornada de este próximo martes podría ser histórica para Salvador Pérez, siempre y cuando logre responder con el madero. El encuentro se desarrollará en el Sutter Health Park, donde los Atléticos recibirán en el primero de la serie a los Reales de Kansas City.

Allí, el pelotero venezolano muy posiblemente alcanzará una de esas cifras redondas que suele pasar desapercibida, pero que si la miramos más de cerca tiene un valor muy importante para los bateadores: las bases alcanzadas.

Hasta los momentos, Salvador Pérez cuenta con 35 bases totales en esta temporada 2026, y si le añadimos las demás que ha conquistado a lo largo de su carrera en MLB serían 2.998. En otras palabras, se encuentra a prácticamente nada de las 3.000.

El top-10 de venezolanos con Salvy

Al chequear año tras año, Salvy tiene un promedio de al menos 200 bases alcanzadas en 15 temporadas. Si dejamos a un costado la actual zafra, solo en cuatro ocasiones hubo excepciones a esa regla: en 2011 (con 70), en 2012 (con 136), en 2020 (con 95), y en 2021 (con 337) cuando marcó su tope personal.

Dicho esto, en caso de que agregue esta nueva cifra redonda a sus estadísticas, ya sea el martes o cualquier otro día de esta semana, Salvador Pérez se convertirá en el décimo pelotero venezolano con esta hazaña en las Grandes Ligas.

Peloteros venezolanos con +3.000 bases alcanzadas en la MLB