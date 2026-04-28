MLB: David Davalillo Jr. firmó una salida para la historia en las menores

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El prospecto número siete de los Rangers de Texas, David Davalillo Jr. alcanzó un hito personal en su carrera profesional tras una actuación dominante con los Frisco RoughRiders en Clase Doble A el pasado domingo. El derecho venezolano demostró por qué es una de las piezas más valoradas en el sistema de desarrollo de su organización al silenciar por completo a la ofensiva rival.

La característica principal de esta salida fue la capacidad de Davalillo para retirar bateadores por la vía del ponche. El derecho recetó a 10 rivales, cifra que representa un nuevo tope personal en su trayectoria dentro de las ligas menores.

Un ascenso sólido en el sistema de los Rangers

Tras completar estas seis entradas en blanco, su efectividad se ajustó a un sólido 2.79. La organización de los Rangers de Texas ha seguido de cerca la evolución del joven lanzador. Su capacidad para cubrir seis tramos de forma eficiente y mantener la velocidad en sus pitcheos avanzados el juego es una señal positiva para el cuerpo técnico.

Más allá de los abanicados, la eficiencia del lanzador se reflejó en un WHIP de apenas 0.67 durante el encuentro. Al permitir solo cuatro corredores en seis episodios, el venezolano minimizó cualquier situación de peligro, permitiendo que la defensa jugara con tranquilidad y que el cuerpo técnico administrara el bullpen sin urgencias.