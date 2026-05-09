De héroe de Serie Mundial al adiós: el duro presente de Alek Thomas en Arizona

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El béisbol, a veces, tiene una memoria muy corta. Este viernes, los Arizona Diamondbacks sacudieron el róster al designar para asignación al jardinero mexicano Alek Thomas. La decisión marca un punto de inflexión doloroso para un jugador que, hasta hace poco, parecía ser el dueño indiscutible de las praderas del Chase Field.

Para abrir espacio a Ryan Waldschmidt, el prospecto número uno de la organización, el equipo tuvo que sacrificar a un Thomas que, a pesar de su guante de élite, no logró encontrar el ritmo con el madero en este inicio de 2026.

Un inicio de temporada para el olvido

Alek Thomas llegó al Opening Day como el titular del jardín central, cargando con las expectativas de una organización que confiaba en su evolución ofensiva. Sin embargo, los números han sido implacables. En sus primeros 100 turnos al bate, el patrullero de 26 años apenas registró una línea de .181/.222/.340.

A pesar de sus destellos de poder (dos cuadrangulares y 10 impulsadas), la inconsistencia en el plato fue demasiado evidente. Con un solo imparable en sus últimos tres compromisos, la gerencia de Arizona decidió que no podían esperar más por una recuperación que se sentía cada vez más lejana, optando por la urgencia del talento joven que viene empujando desde abajo.

El eco del "héroe de octubre"

Lo que hace que esta noticia sea difícil de digerir para la afición es el recuerdo fresco de la postemporada de 2023. Alek Thomas no solo fue una pieza útil; fue una estrella. Durante aquel camino a la Serie Mundial, conectó cuatro jonrones decisivos, pero ninguno más recordado que el que le propinó a Craig Kimbrel en la octava entrada del Juego 4 de la Serie de Campeonato.

Aquel batazo contra los Filis de Filadelfia no solo empató el encuentro, sino que cambió la inercia de una serie que parecía perdida y que terminó llevando a los Diamondbacks a la gloria máxima. Alek demostró entonces tener el "clutch" necesario para los escenarios grandes, un factor que hace que su salida actual se sienta como una caída estrepitosa desde la cima.

La presión del nuevo talento

El movimiento no ocurre en el vacío. La llegada de Ryan Waldschmidt, la selección de primera ronda de 2024, ha precipitado la salida del mexicano. Waldschmidt llega con credenciales impresionantes desde Triple-A Reno, bateando para .289 y mostrando una disciplina en el plato (OBP de .400) que es precisamente lo que a Thomas le ha faltado esta campaña.

El ascenso de Waldschmidt para la serie contra los Mets de Nueva York deja claro el mensaje de Arizona: en el desierto, ya no se vive del pasado.

¿Qué sigue para Alek Thomas?

Al ser designado para asignación, Alek Thomas entra en un periodo de siete días donde Arizona puede intentar cambiarlo a otro equipo o colocarlo en la lista de waivers. Dado su talento defensivo —que sigue siendo de calibre de Guante de Oro— y su juventud (26 años), es muy probable que otra organización decida darle una oportunidad para reiniciar su carrera.

Alek se marcha de Arizona con un historial de momentos inolvidables, pero también con la lección de que en las Grandes Ligas, el éxito del ayer no garantiza el turno al bate del mañana.