MLB: Wilyer Abreu suma otro jonrón y queda a uno de la marca de una leyenda de Leones

Suscríbete a nuestros canales

Es viernes por la noche y hay beisbol del bueno otra vez en el Fenway Park. La serie entre Medias Rojas de Boston y Rays de Tampa Bay llega a su segundo round, y por los momentos Wilyer Abreu se encargó de poner en ventaja al conjunto de casa con un swing de gradas.

El venezolano inauguró la pizarra a la altura del tercer episodio, en lo que fue su segunda visita al plato. Esta vez logró pescarle un lanzamiento bajito al abridor Jesse Scholtens para desaparecer la bola entre los jardines derecho y central, a una distancia de 427 pies y con una velocidad de salida de 106.9 mph.

De esta manera, Wilyer Abreu firmó su sexto cuadrangular de la temporada, una cifra que lo mantiene como el segundo máximo jonronero del equipo. A esto se le suman 18 carreras impulsadas y 19 anotadas en 38 presentaciones.

Abreu, tras la marca de César Tovar

En cuanto a su registro de por vida, el grandeliga zuliano ya cuenta con 45 vuelacercas, un número que le permite igualar en el puesto 70 de todos los tiempos entre peloteros venezolanos a Alcides Escobar (45) y Hernán Pérez (45).

Ahora, solo será cuestión de un jonrón más para empatar la marca que dejó César Tovar (46) luego de 12 campañas en las Grandes Ligas.