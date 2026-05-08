Power Ranking de lanzadores latinos: Cuatro venezolanos en el top-10 de MLB

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La MLB retomó los Power Rankings, y para esta semana sobresalió uno muy especial con lanzadores latinos. Obviamente, esa parte especial está enfocada un poco para Venezuela, actual campeona del Clásico Mundial de Beisbol, ya que cuenta con cuatro lanzadores criollos en el top-10.

Pero antes de hacer el recuento de los brazos venezolanos, cabe señalar que el ranking tiene en el primer lugar al dominicano José Soriano, en tanto que el también quisqueyano Cristopher Sánchez aparece en la tercera casilla. Por su parte, el cubano Aroldis Chapman cierra esta primera mitad en el quinto puesto.

Los otros tres nombres que engalanan el top-10 son los dominicanos Freddy Peralta (6) y Edward Cabrera (8), así como el puertorriqueño Seth Lugo (10).

Tres abridores zurdos y un cerrador de élite

Comenzamos el recorrido en el segundo puesto con Eduardo Rodríguez, como era de esperarse. Y es que hasta la fecha es uno de los pocos abridores que sigue sin conocer la derrota, demostrando además las razones por las cuales Arizona lo contrató hace dos años. Su mejor arma en esta temporada es el cambio de velocidad, que usa el 30.2% del tiempo y con el que ha logrado promedio en contra de apenas .196.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB

7 juegos

3 victorias

0 derrotas

39.2 innings

12 carreras permitidas

19 bases por bolas

29 ponches

2.50 EFE

1.29 WHIP

El siguiente en la lista es Ranger Suárez, quien ocupa el cuarto lugar del Power Ranking de lanzadores latinos. Si bien inició la campaña 2026 con algunas dificultades, con el pasar del tiempo enderezó el rumbo y hasta ahora no ha permitido carreras en sus últimas dos presentaciones (12 innings en total).

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB

7 juegos

2 victorias

2 derrotas

39 innings

12 carreras permitidas

10 bases por bolas

32 ponches

2.77 EFE

0.95 WHIP

Ya en la séptima casilla aparece Jesús Luzardo, quien ha brillado enormemente en sus tres últimas aperturas. Justamente, en ese periodo de tiempo ha tirado un total de 18 entradas de apenas tres carreras con 21 ponches, siendo el lanzador ganador en las dos más recientes.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB

7 juegos

3 victorias

3 derrotas

40.2 innings

24 carreras permitidas

9 bases por bolas

51 ponches

5.09 EFE

1.28 WHIP

Por último, el único lanzador venezolano de esta lista que no es ni abridor ni zurdo es Robert Suárez. Su nueva etapa con los Bravos de Atlanta ha sido magnífica, pues ha sacado a relucir ese control y dominio que lo caracterizan. Gracias a sus estadísticas se posicionó en el noveno lugar del ranking.

Números de Robert Suárez en la temporada 2026 de la MLB