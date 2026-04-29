MLB: Jesús Luzardo alivia las tensiones en Phillies con dominio absoluto

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Jesús Luzardo fue el principal protagonista en la victoria de Philadelphia Phillies por blanqueada (7x0) ante San Francisco Giants, en la jornada de este martes 28 de abril. El zurdo mostró su mejor versión para apuntarse su segundo triunfo en la presente temporada de las Grandes Ligas.

El lanzador venezolano dominó a placer a la toletería de Luis Arráez y compañía y calmó las tensiones que se viven dentro de la organización que no goza de su mejor momento en este inicio de campaña y despidieron a su manager Rod Thomson, previo a la presentación de este martes por la noche.

Tras una actuación de siete entradas completas, donde apenas toleró dos imparables, no otorgó boletos y ponchó a ocho rivales en un total de 88 lanzamientos (62 de ellos en la zona de strikes). Al igual que los Filis, Luzardo atravesaba por un complicado arranque de año en su segunda participación en Las Mayores, pero encontró el camino con un desempeño de calidad que no solo baja su efectividad, sino que ilusiona a equipo de ver este tipos de actuaciones en sus próximas salidas para comenzar un remate con la franquicia en 2026.

El éxito de Jesús Luzardo para encontrar el camino en 2026

El sweeper fue la especialidad de la casa para el "Baby" en su labor contra San Francisco, donde cinco de los ocho ponches llegaron gracias a ese lanzamiento. Además de eso, el zurdo alcanzó una velocidad máxima de 98.7 MPH y generó un total de 16 swings fallidos, reflejo de la calidad de su repertorio.

El rendimiento de su sweeper ha sido especialmente destacado esta temporada, limitando a los bateadores a un promedio de apenas .163. Esta cifra representa una mejora respecto al .180 que permitió el año pasado, evidenciando el progreso y la evolución de Luzardo como pitcher. Su capacidad para ajustar y perfeccionar sus lanzamientos lo está convirtiendo en un brazo cada vez más dominante en las Grandes Ligas.

Con una de los presentaciones más dominante de su trayectoria, Luzardo comienza de a poco a mejorar sus estadísticas en la vigente campaña con récord de dos triunfos y tres reveses, 41 abanicados, WHIP de 1.28 y una efectividad de 5.50 en seis aperturas.