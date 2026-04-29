MLB: Elly De La Cruz emula a leyenda dominicana con récord histórico

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Elly De La Cruz grabó su nombre en los libros de historia moderna de Grandes Ligas. Su última actuación con Rojos de Cincinnati lo elevó a leyenda en la liga; esto luego de emular un registro de uno de los grandes peloteros en la historia de la República Dominicana en la MLB.

De La Cruz en la victoria 7-2 de Rojos contra Rockies de Colorado registró: 4 turnos, 2 anotadas, 3 hits, 1 jonrón, 1 ponche, 2 bases robadas. Con esos números alcanzó la marca de 10 HR y 8 BR antes de los primeros 30 juegos de temporada, emulando a una leyenda dominicana.

La última vez que se vieron estas cifras fue con Vladimir Guerrero Sr en la temporada 2002. De hecho, ese año terminó con 39 HR y 40 BR, a uno de la legendaria marca del 40-40. En este 2026, Elly tiene la oportunidad de alcanzar la marca e igualar a otra leyenda de Las Mayores.

Elly De La Cruz encaminado a igualar a esta leyenda 40-40

Elly De La Cruz no solo emuló a Vladimir Guerrero Sr con esa marca de 10 HR y 8 BR antes de los 30 primeros juegos de una temporada. De hecho, también igualó en esas mismas cifras a Barry Bonds de la temporada 1996; donde dicho sea de paso, alcanzó el 40-40 en su carrera.

Bonds durante la campaña 1996, en sus primeros 30 juegos logró 10 HR y 8 BR, pero terminó ese año con 42 HR y 40 BR. Lo que podría hacer De La Cruz, es emular en una misma temporada a dos de las mayores leyendas en la historia reciente de Grandes Ligas.

Peloteros con el 40-40 en Grandes Ligas

El último pelotero en lograr el 40-40 fue Shohei Ohtani en 2024, cuando registró 54 HR y 59 BR. Una marca histórica por superar el clásico 40-40 y escribir una página más en la MLB con su marca 50-50. Elly De La Cruz, está encaminado a lograr una temporada histórica en 2026.

Los cinco 40-40 en MLB: