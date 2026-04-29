MLB: Shohei Ohtani consigue otra extraordinaria salida, pero no es suficiente

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El japonés Shohei Ohtani vivió este martes, lo que se puede catalogarse como "la maldición de de Félix Hernández" luego de registrar una notable presentación sin tener el apoyo de sus compañeros a nivel ofensivo.

El fenómeno volvió a ser excluido del lineup para que mantenga su concentración en el morrito y volvió a responder, tras mantener a raya a la ofensiva de Marlins de Miami.

Shohei Ohtani lanza seis sólidas entradas

Durante su actuación contra los "Peces", el "Showtime" no tuvo el dominio superlativo que le caracteriza. Sin embargo, aún así maniató a los bates rivales durante seis episodios completos.

En ese lapso a Ohtani le batearon solamente cinco imparables, aceptó dos anotaciones (una sola limpia), ponchó a nueve oponentes y, curiosamente, regaló tres pasaportes.

Shohei Ohtani mantiene unos registros de "locos" esta campaña

Aunque podría estar encaminado su primer revés del presente torneo, igualmente a este fenómeno prácticamente no le han hecho daño y eso se refleja en su efectividad fuera de lote de apenas 0.60, luego de cinco salidas.

Aunado a eso, Shohei tiene un whip de 0.87, ha ponchado a 34 rivales y suma 30 innings completados tras lanzar seis tramos en cada una de sus actuaciones en este campeonato.