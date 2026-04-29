MLB: Luis Arráez luce con su defensiva ante Philadelphia

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Aunque a los Gigantes de San Francisco no le fue bien contra los Phillies de Philadelphia en la jornada de este martes, el venezolano Luis Arráez sigue demostrando todo lo que ha trabajado en su defensa y brilló con el guante.

La novena de la bahía fue blanqueada 7 carreras por 0 luego de una notable salida del también venezolano Jesús Luzardo. En un choque donde el oriundo de San Felipe fue alineado como tercer bate y segunda base.

Luis Arráez consigue dos buenas intervenciones defensivas

En una campaña de demostración, el infielder venezolano sigue ratificando todo lo que ha mejorado con su guante y hasta el momento, está jugando una defensa digna de Guante de Oro en la intermedia.

En esta oportunidad, Arráez brilló, luego de decapitar un contundente batazo de Rafael Marchán que parecía que iba sin enemigos, tras dar un bote complicado justo antes de ser tomado por Luis.

Lo mejor no fue la grandiosa atrapada, sino como inmediatamente giró hacia la segunda, se la pasó a Adames y este hizo un disparo certero a la inicial, para completar la doble matanza y acabar con el tercer tramo de Phillies, cuando el choque marcaba todavía igualado 0-0.

Luis Arráez igualó a Alfonso "Chico" Carrasquel en dobles

En lo que respecta a su ofensiva, el venezolano fue uno de los dos únicos bateadores que pudieron conectar incogibles ante Jesús Luzardo, luego de conectarle un doblete e irse de 3-1 en el desafío.

Ese tubey, significó el tercero de la campaña la "Regadera" y el número 172 en su carrera, igualando a Alfonso "Chico" Carrasquel en el puesto 45 de todos los tiempos entre venezolanos de este renglón, según el medio Tribuna Deportiva.