MLB: Ronald Acuña Jr. doblegó y extendió su racha

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El jardinero venezolano, Ronald Acuña Jr., atraviesa un tramo inusual en su trayectoria con los Bravos de Atlanta. Aunque el promedio de bateo no refleja el dominio acostumbrado, los números sugieren que el despertar ofensivo del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 podría estar más cerca de lo que dictan las pizarras.

El contacto sólido frente a los resultados

Uno de los aspectos más llamativos en el desempeño actual de Acuña Jr. es la disparidad entre la contundencia de sus batazos y la efectividad de los mismos. Hasta el inicio de esta semana, el oriundo de La Sabana registró 28 pelotas golpeadas con una velocidad de salida superior a las 100 millas por hora. Sorprendentemente, solo 12 de esos impactos resultaron en imparables.

Esta tasa de éxito del 43% se sitúa notablemente por debajo del 57% que promedia la MLB en conexiones de similar potencia. El análisis avanzado de Statcast refuerza esta tesis: su slugging esperado se sitúa en .499, una cifra que contrasta drásticamente con su slugging real de .358. Estos datos permiten concluir que la ubicación de los defensores y una cuota de mala suerte han castigado al venezolano de forma desmedida.

Disciplina en el plato y una racha de constancia

Pese a que su promedio de bateo se ubica en .245, Ronald Acuña Jr. mantiene una capacidad de embasado de élite. Su porcentaje de llegar a las almohadillas (OBP) es de .356, superando con holgura la media de la liga de .322. Este rendimiento se apoya en una tasa de boletos del 13.6%, una cifra que incluso mejora sus registros históricos personales.

Actualmente, el patrullero encadena una racha de 19 compromisos llegando a salvo a la primera base, lo que demuestra que, aun sin volcarse completamente al poder, sigue siendo una pieza fundamental para la estructura ofensiva de Atlanta.

Menos ponches y señales de recuperación física

Un indicador positivo es su tasa de ponches de 18.9%, la segunda más baja desde que debutó en las Mayores y solo superada por su histórica campaña de 2023. El contacto con lanzamientos dentro de la zona de strike alcanza un 80.5%, señal de que sus reflejos y la toma de decisiones en la caja de bateo permanecen intactos.

El pasado 24 de abril, Acuña Jr. conectó su segundo cuadrangular del año ante los Phillies de Filadelfia. Más allá del estacazo, lo relevante fue la velocidad de salida, la cual emuló los niveles de potencia vistos durante su temporada de MVP. A esto se suma un reciente doblete que salió proyectado a 106.8 millas por hora y recorrió 346 pies, confirmando que la fuerza en su swing está regresando progresivamente.