MLB: Jackson Chourio está listo para iniciar juegos de preparación cerca de volver a la acción

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Los Cerveceros de Milwaukee comienzan a recibir buenas noticias de parte de sus jugadores que están en la lista de lesionados y uno de ellos es el venezolano Jackson Chourio, quien está listo para comenzar los juegos de preparación en la sucursal Triple A de su equipo.

El criollo comenzará a ver acción este miércoles, junto a su compañero Andrew Vaughn, según informó el periodista de MLB Adam McCalvi. Ambos venían arrastrando una fractura en su mano izquierda.

Jackson Chourio jugó el Clásico Mundial lesionado

Durante un juego de preparación de cara al Clásico Mundial, el jardinero zuliano recibió un pelotazo en su mano izquierda, que lo hizo ausentarse durante la primera parte del evento internacional.

Aunque regresó y afirmó estar al 100%, lo cierto es jugó ese Clásico "guapeando" y eso quedó conformado en su retorno a los entrenamientos de Milwaukee, quienes confirmaron una fractura en la base del dedo medio izquierdo justo en el Opening Day de Las Mayores.

Se espera que el venezolano juegue durante los siguientes días en Triple A y depende de su evolución, podría ser ingresado al roster el próximo 4 de mayo.

Cerveceros de Milwaukee espera enderezar su rumbo con estos regresos

En las primeras de cambio, los Cerveceros no han tenido el dominio acostumbrado en el centro de la Liga Nacional. No obstante, eso puede deberse a las lesiones.

Esto motivado a que además del maracucho y Andrew Vaughn, actualmente están fuera de acción el experimentado Christian Yelich y el relevista Jared Koenig, bajas que pueden estar reflejadas en registro de 14-13 de esta organización, que los ubica últimos en su grupo.