MLB: Pelotero de los Mets de Nueva York enciende las alarmas por esta razón

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Las alarmas se encendieron nuevamente en el inicio de esta semana para los Mets de Nueva York tras conocerse el estado físico de Luis Robert Jr. El jardinero atraviesa un momento de incertidumbre luego de presentar molestias en la parte baja de la espalda, una situación que obliga al cuerpo médico a seguir de cerca su evolución, según fuentes.

Aunque el equipo no ha confirmado un tiempo específico de ausencia, la designación “día a día” refleja cautela. En un calendario exigente como el de las Grandes Ligas, cualquier contratiempo físico puede alterar la planificación, especialmente cuando se trata de una pieza clave dentro del lineup en lo que ha sido este 2026.

Luis Robert Jr. - MLB

El origen de la molestia responde a una distensión lumbar, una lesión que, si bien no siempre implica gravedad, sí requiere control y reposo para evitar complicaciones mayores. En el caso de Robert Jr., el enfoque inmediato es reducir la carga física mientras se evalúa su respuesta en las próximas jornadas y ver si puede volver lo antes posible.

El cubano ha sido un jugador determinante por su capacidad ofensiva y su presencia en el jardín desde su llegada al conjunto metropolitano, por lo que su posible ausencia representa un reto para la planificación del manager Carlos Mendoza.

La prioridad es evitar recaídas y más con el historial de lesiones que tiene el pelotero de 28 años a lo largo de su carrera y en una zona del cuerpo que puede afectar tanto el bateo como el rendimiento defensivo.

Finalmente, en plena temporada, cada detalle cuenta y más en la situación colectiva en la que se encuentra el equipo. Los Mets de Nueva York saben que necesitan a Luis Robert Jr. en plenitud para sostener sus aspiraciones de luchar por la División Este de la Liga Nacional.