MLB: Bravos activan oficialmente a este As

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El cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta confirmó una noticia esperada por la organización y su afición: el lanzador Spencer Strider regresará al montículo este fin de semana. Tras superar una distensión en el oblicuo izquierdo que lo mantuvo fuera de competencia durante las primeras cinco semanas de la temporada, el derecho de 27 años está listo para su debut en la presente campaña.

Walt Weiss, mánager de la novena de Georgia, fue el encargado de ratificar la activación del abridor. Aunque la planificación exacta para los próximos días aún se encuentra bajo revisión, Strider ocupará un lugar prioritario en la serie frente a los Rockies de Colorado, desplazando probablemente al veterano Martín Pérez en el orden de la rotación.

El proceso de recuperación y el estado físico de Strider

La rehabilitación de Strider concluyó de manera satisfactoria el pasado domingo con su última presentación en Triple A Gwinnett. En dicha salida, el serpentinero alcanzó los 82 pitcheos a lo largo de cinco entradas, cifra que otorga confianza al departamento médico para permitirle trabajar sin restricciones de carga significativas desde su primera aparición en las Mayores.

A diferencia de lo especulado en reportes previos que sugerían una salida adicional en ligas menores, el equipo optó por adelantar su incorporación directa al roster activo. El cumplimiento de los plazos de descanso habituales de cuatro días sitúa su posible apertura el viernes, aunque el equipo mantiene abierta la posibilidad de que ocurra el domingo.

Un debut exigente en la altitud de Coors Field

El retorno de Strider presenta un desafío: el Coors Field. La altitud de Denver es conocida por favorecer la ofensiva y alterar el movimiento natural de los pitcheos quebrados, un escenario hostil para cualquier lanzador que viene de un periodo prolongado de inactividad.