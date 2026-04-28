MLB: Alex Cora manda mensaje a Boston Red Sox tras ser despedido

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Boston Red Sox se convirtió en el primer equipo en quedarse sin dirigente en la presente temporada de las Grandes Ligas, tras la destitución de Alex Cora. El puertorriqueño ha quedado unas palabras sobre su abandono del cargo, el pasado sábado 25 de abril cuando vencieron por paliza (17-1) a Baltimore Orioles.

Tras su destitución como mánager de los Medias Rojas, el estratega puertorriqueño dejó un mensaje cargado de gratitud y emoción hacia la ciudad y la afición. Expresó cuánto significó para él haber sido parte de la franquicia y cómo la conexión con los seguidores del equipo marcó su etapa al frente. “Boston, te extrañaremos. Gracias por hacernos parte de ti”, resumió, reflejando un sentimiento de despedida sincero.

Cora también destacó el papel fundamental de la afición, reconociendo a los fanáticos como el verdadero corazón del equipo. Subrayó que su pasión y apoyo constante son lo que impulsa a jugadores y cuerpo técnico a dar lo mejor cada día. Cerró su mensaje con un tono de respeto y cariño, dejando claro el vínculo especial que siempre mantendrá con la organización y sus seguidores.

Alex Cora se despide de Boston

Más allá de que los resultados no lo acompañaron en el inicio de la vigente campaña, el entrenador boricua dejó su huella en la historia de la organización, donde ganó la Serie Mundial en 2018 y consiguió marca positiva de 18 triunfos y 10 perdidos durante la participación en Postemporada.

Boston, te extrañaremos. Gracias por hacernos parte de ti. Red Sox Nation, tú eres el de ese equipo, sigue creyendo, realmente te importa y eso es lo que impulsa a todos en Boston. A darlo todo día tras día. Con respeto y amor", dijo en su cuenta de X.

De por vida como manager de los bostonianos, el de Caguas sumó registro vitalicio de 620 juegos ganados y 541 reveses en 1.161 compromisos. Cora estuvo al frente de la organización durante ocho años entre 2018 hasta principios de 2026.