MLB: Estos son los juegos para este martes 28 de abril

Luego de una jornada del día lunes con solamente ocho encuentro, todos los equipos saltarán este martes nuevamente al terreno de juego con la misión de brindar un gran espectáculo y sumar victorias. Por lo tanto, te mostraremos los duelos pautados este 28 de abril.
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Los dos zurdos venezolanos Martín Pérez y Jesús Luzardo saldrán en busca de una notable salida. Igualmente le toca lanzar en el último choque de la noche al japonés Shohei Ohtani.
Juegos para hoy en la MLB
- Rays de Tampa (Nick Martínez) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 6:10 p.m.
- Astros de Houston (Kai-wei Teng) vs Orioles de Baltimore (Shane Baz) 6:35 p.m.
- Rockies de Colorado (por definir) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 6:40 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.
- Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) vs Piratas de Pittsburgh (por definir) 6:40 p.m.
- Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 7:07 p.m.
- Nacionales de Washington (Zack Littell) vs Mets de Nueva York (Clay Holmes) 7:10p.m.
- Tigres de Detroit (Casey Mize) vs Bravos de Atlanta ( Martín Pérez) 7:15 p.m.
- Angelinos de Anaheim (José Soriano) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) 7:40 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) vs Cerveceros de Milwaukee (Chad Patrick) 7:40 p m.
- Marineros de Seattle (Logan Gilbert) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:40 p.m.
- Yankees de Nueva York (Cam Schlittler) vs Rangers de Texas (Jacob deGrom) 8:05 p.m.
- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Padres de San Diego (Walker Buehler) 9:40 p.m.
- Reales de Kansas City (Kris Bubic) vs Atléticos de Oakland (Aarón Civale) 9:40 p.m.
- Marlins de Miami (Janson Junk) vs Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) 10:10 p.m.