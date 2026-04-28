MLB: Estos son los juegos para este martes 28 de abril

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Luego de una jornada del día lunes con solamente ocho encuentro, todos los equipos saltarán este martes nuevamente al terreno de juego con la misión de brindar un gran espectáculo y sumar victorias. Por lo tanto, te mostraremos los duelos pautados este 28 de abril.

Los dos zurdos venezolanos Martín Pérez y Jesús Luzardo saldrán en busca de una notable salida. Igualmente le toca lanzar en el último choque de la noche al japonés Shohei Ohtani.

Juegos para hoy en la MLB

- Rays de Tampa (Nick Martínez) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 6:10 p.m.

- Astros de Houston (Kai-wei Teng) vs Orioles de Baltimore (Shane Baz) 6:35 p.m.

- Rockies de Colorado (por definir) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 6:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) vs Piratas de Pittsburgh (por definir) 6:40 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 7:07 p.m.

- Nacionales de Washington (Zack Littell) vs Mets de Nueva York (Clay Holmes) 7:10p.m.

- Tigres de Detroit (Casey Mize) vs Bravos de Atlanta ( Martín Pérez) 7:15 p.m.

- Angelinos de Anaheim (José Soriano) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) 7:40 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) vs Cerveceros de Milwaukee (Chad Patrick) 7:40 p m.

- Marineros de Seattle (Logan Gilbert) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Cam Schlittler) vs Rangers de Texas (Jacob deGrom) 8:05 p.m.

- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Padres de San Diego (Walker Buehler) 9:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Kris Bubic) vs Atléticos de Oakland (Aarón Civale) 9:40 p.m.

- Marlins de Miami (Janson Junk) vs Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) 10:10 p.m.