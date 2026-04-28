MLB: Resultados de la jornada de este lunes 27 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La sexta semana de la presente temporada en las Grandes Ligas comenzó de manera extraordinaria, con presencia venezolana, y a continuación, le mostraremos cada uno de los resultados de esta jornada.

Moisés Ballesteros con el primer grand slam de su carrera, Ranger Suárez con una impecable y Mason Miller permitiendo la primera rayita en el presente torneo, fueron los protagonistas de la noche.

Resultados de la jornada en la MLB:

- Rays de Tampa Bay 3-2 Guardianes de Cleveland

- Cardenales de San Luis 4-2 Piratas de Pittsburgh

- Medias Rojas de Boston 5-0 Azulejos de Toronto

- Marineros de Seattle 4-11 Mellizos de Minnesota

- Yankees de Nueva York 4-2 Rangers de Texas

- Cachorros de Chicago 7-9 Padres de San Diego

- Marlins de Miami 4-5 Dodgers de Los Angeles.

- Angelinos de Anaheim 7-8 Medias Blancas de Chicago.