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MLB: Resultados de la jornada de este lunes 27 de abril

Los venezolanos volvieron a ser protagonistas en esta jornada de La Mayores 

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Meridiano

Martes, 28 de abril de 2026 a las 01:22 am
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La sexta semana de la presente temporada en las Grandes Ligas comenzó de manera extraordinaria, con presencia venezolana, y a continuación, le mostraremos cada uno de los resultados de esta jornada.

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Moisés Ballesteros con el primer grand slam de su carrera, Ranger Suárez con una impecable y Mason Miller permitiendo la primera rayita en el presente torneo, fueron los protagonistas de la noche.

Resultados de la jornada en la MLB:

- Rays de Tampa Bay 3-2 Guardianes de Cleveland 

- Cardenales de San Luis 4-2 Piratas de Pittsburgh 

- Medias Rojas de Boston 5-0 Azulejos de Toronto 

- Marineros de Seattle 4-11 Mellizos de Minnesota 

- Yankees de Nueva York 4-2 Rangers de Texas 

- Cachorros de Chicago 7-9 Padres de San Diego 

- Marlins de Miami 4-5 Dodgers de Los Angeles.

- Angelinos de Anaheim 7-8 Medias Blancas de Chicago.

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