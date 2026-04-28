La LMBP rendirá este homenaje a Luis Aparicio en su cumpleaños

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El máximo emblema del beisbol venezolano, Luis Aparicio, no para de ser reconocido en el país por todo lo que logró durante su gigante carrera y en la Liga Mayor de Beisbol Profesional decidieron rendirle un homenaje especial.

Motivado al cumpleaños número 92 del único venezolano que es miembro del Templo de Los Inmortales de las Grandes Ligas, en el torneo veraniego retirarán el histórico número 11 que vistió Aparicio el próximo miércoles, 29 de abril.

"La Liga Mayor de Beisbol Profesional informa de manera oficial que en la jornada del miércoles, 29 de abril, se retirará el número 11 de dos Luis Aparicio, único Salón de La Fama de Venezuela", señala el escrito oficial.

A ese mensaje, añadieron que habrá un acto conmemorativo en cada uno de los recintos ese día e invitaron a todos los aficionados a asistir a esta jornada para rendirle homenaje a la gran leyenda del beisbol venezolano.

Números de Luis Aparicio en su carrera en MLB:

18 años en MLB (1956-73)

Equipos: Medias Blancas de Chicago, Orioles de Baltimore y Medias Rojas de Boston

HOF en 1984 con 84.6% de los votos (6to año)

13 Juegos de estrellas

Novato del año (1956)

9 Guantes de Oro

9 Temporadas como líder en bases robadas

Segundo SS con más asistencias en Las Mayores.

Sin duda alguna, estos registros ratifican una trayectoria superlatiiva y explican porqué el icónico nombre de Luis Aparicio se escucha de manera constante alrededor de la pelota venezolana.