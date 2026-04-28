MLB: Vea cómo queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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La sexta semana del mejor beisbol del mundo inició con ocho electrizantes desafíos de muchas carreras, la mayoría. Por lo tanto, es importante divisar cómo se puso la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

A pesar de que los maderos se hicieron sentir, no hubo muchas sorpresas en los marcadores finales y por ende, hubo cambios mínimos en los puestos de las divisiones.

Así quedaron las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Yankees de Nueva York (19-10) Rays de Tampa Bay (17-11) Orioles de Baltimore (13-15) Azulejos de Toronto (12-16) Medias Rojas de Boston (12-17)

División Central:

Tigres de Detroit (15-14) Guardianes de Cleveland (15-15) Mellizos de Minnesota (13-16) Medias Blancas de Chicago (12-17) Reales de Kansas City (11-17).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (15-13) Rangers de Texas (14-15) Marineros de Seattle (14-16) Angelinos de Anaheim (12-18) Astros de Houston (11-17).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (20-9) Marlins de Miami (13-16) Nacionales de Washington (13-16) Phillies de Philadelphia (9-19) Mets de Nueva York (9-19).

División Central:

Rojos de Cincinnati (18-10) Cachorros de Chicago (17-12) Piratas de Pittsburgh (16-13) Cardenales de San Luis (15-13) Cerveceros de Milwaukee (14-13)

División Oeste: