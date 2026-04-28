MLB: Munetaka Murakami se perfila al Novato del Año con récord de jonrones

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Chicago White Sox se ha sacado la lotería con Munetaka Murakami en la presente temporada de las Grandes Ligas, donde ha estado dejando una maravillosa impresión de su poder con 12 cuadrangulares en menos de 30 juegos en MLB. En la jornada de este lunes 27 de abril, el japonés fue determinante en una nueva victoria de su equipo (8x7) ante Los Angeles Angels.

El primera base volvió a ser decisivo al protagonizar una remontada espectacular en la victoria de su equipo, destacándose en un séptimo inning de siete carreras. El nipón conectó un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho-central frente al zurdo Drew Pomeranz, borrando una desventaja de 5-4.

Con ese batazo alcanzó su cuadrangular número 12 de la temporada, la mayor cantidad en MLB en ese momento, y además rompió una racha negativa de 0-de-9 tras haber conectado un hit en su primer turno del juego. La figura asiática no solo se ha consolidado como un slugger en su joven trayectoria en Las Mayores, sino que cuenta con recursos suficientes para ser considerado como Novato del Año en la Liga Americana.

Munetaka Murakami toma liderato de jonrones en MLB

El encuentro dio un giro total en esa séptima entrada, cuando Chicago White Sox reaccionaron tras estar abajo 5-1. Un error de Zach Neto, junto a un toque de hit de Chase Meidroth ante el abridor Jack Kochanowicz, encendieron la ofensiva. Luego, el bullpen de Los Angeles Angels no logró contener el ataque, con Nick Sandlin permitiendo carreras claves antes del batazo definitivo de Murakami.

Con ese jonrón, el inicialista igualó un registro histórico al empatar con Will Smith en el cuarto lugar de más cuadrangulares en los primeros 29 juegos de una carrera en Grandes Ligas. Solo lo superan Arístides Aquino con 14 y Rhys Hoskins con 13, lo que resalta el impacto inmediato que ha tenido el japonés en su inicio en la MLB. Además de eso, quedó en solitario entre los máximos jonroneros de la temporada con 12 bambinazos, superando a Yordan Álvarez y Aaron Judge con 11 cada uno.