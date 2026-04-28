MLB: Wilyer Abreu regresa a los .300 con Boston gracias a seguidilla de hits

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Boston Red Sox ha tenido muchos acontecimientos en este inicio de temporada de las Grandes Ligas, donde perdieron despidieron a su manager y ubicarse en el sótano de la División Este de la Liga Americana en gran parte del tiempo en 2026, Dentro de lo malo, Wilyer Abreu representa una luz al final del túnel para que el equipo comience a rescatar la campaña.

En la jornada de este lunes, los Medias Rojas arrancaron de forma positiva blanqueando a Toronto Blue Jays, siendo una presentación donde el poderío venezolano se hizo sentir en su máximo expresión. Como principal protagonista, Ranger Suárez concretó su mejor presentación del año, rozando la perfección con solo un hit permitido y recetando 10 ponches en ocho innings, mientras que, Carlos Narváez y el mencionado jardinero respondieron con el madero.

En el caso de Abreu, tuvo una sólida jornada al batear de 4-2, conectar un doble, negociar un boleto y remolcar una carrera, lo que le permitió volver a superar la barrera de los .300 de promedio, la cual es una muestra de consistencia en la vigente campaña de Las Mayores.

Wilyer Abreu determinante con Boston Red Sox

El buen momento de Abreu no es casualidad, ya que ha mostrado consistencia en este tramo final del mes, extendiendo su racha a seis juegos consecutivos conectando al menos un hit. Su capacidad para producir y mantenerse constante en el plato lo posiciona como uno de los bateadores más confiables del equipo en la actualidad, aportando tanto en promedio como en extrabases.

Además de eso, es el toletero de la franquicia con más dobles conectando en la actual temporada de MLB, sumando seis batazos de dos bases y 11 extrabases en total si contamos cuatro jonrones y un triple. En lo que va de presentación, el marabino colecciona promedio al bate de .306, 13 impulsadas, 15 anotadas, .364 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .855 en 28 juegos.