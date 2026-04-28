MLB: ¡Movida de mata! Filadelfia toma una drástica decisión sobre su manager

Suscríbete a nuestros canales

Hora de darle un giro de 180 grados a la situación de los Phillies de Filadelfia. Luego de un terrible arranque de temporada, que los tiene como el peor equipo de las Grandes Ligas en este momento, el equipo de Filadelfia ha tomado la decisión de despedir a su manager, Rob Thomson, con efecto inmediato.

Rob Thomson, fuera de Filadelfia

La drástica decisión de los Phillies ha sido tomada luego de un arranque verdaderamente espantoso, en el que el equipo acumula tan solo nueve triunfos y 19 derrotas en los primeros 28 juegos de la campaña. Estas cifras tienen a Filadelfia como el peor equipo de las Grandes Ligas en este momento, junto a los Mets de Nueva York, quienes tienen exactamente el mismo récord.

Rob Thomson se irá de los Phillies luego de haber pasado casi nueve años completos dentro de la organización. El canadiense llegó en 2018, para asumir el rol de coach de banca. En 2022, Thomson asumió el rol de manager interino, luego del despido de Joe Girardi, y llevó a la franquicia a la Serie Mundial contra todo pronóstico, lo que le dio argumentos para quedarse como manager.

Thomson se convirtió en el primer canadiense en ser manager de un equipo de la Major League Baseball desde 1934, y logró meter a Filadelfia en la postemporada en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, el pésimo arranque de 2026 le ha hecho perder crédito, lo que llevó a su destitución.

Don Mattingly, antiguo manager de los Marlins de Miami y coach de banca de Thomson en los Phillies, será el encargado de ejercer como manager interino, por lo que tendrá una oportunidad de quedarse con la vacante si las cosas empiezan a salir de buena manera.